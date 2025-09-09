Военные Израиля нанесли удар по прибывшей в Катар делегации ХАМАС

Al Arabia: главный переговорщик ХАМАС аль-Хайя погиб при ударе Израиля по Дохе

Израильские военные атаковали столицу Катара Доху в день прибытия высокопоставленной делегации палестинской группировки ХАМАС для переговоров с представителями США о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Израиля сообщил телеканал Al Arabia .

По словам собеседников журналистов, жертвой атаки стал главный переговорщик и руководитель политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя. Также на встрече присутствовал член движения Захер Джаббарин.

Источники добавили, что главной целью удара был глава ХАМАС Халед Мишаль, но пока неизвестно, присутствовал ли он на встрече.

Очевидцы сообщили журналистам, что в городе прогремело не менее пяти взрывов.

Пресс-служба армии обороны Израиля косвенно подтвердила атаку на Доху. В ведомстве заявили, что военные нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС, без уточнения места.

В минувший понедельник, 8 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале масштабной операции по захвату Газы.

Он призвал всех мирных жителей покинуть населенный пункт до начала боевых действий.