Трамп рассказал, что пообещал себе сделать в 2026 году

Трамп заявил, что в новом году будет стремиться к установлению мира на земле

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что в 2026 году будет стремиться к установлению мира на земле. Об этом американский лидер заявил перед началом праздничного приема в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Да, есть. Мир на земле», — ответил он журналистам на вопрос, какие обещания он себе дал в канун Нового года.

При этом глава Белого дома не стал комментировать вопрос, направит ли Вашингтон американские войска на Украину. Промолчал он и тогда, когда его спросили о роли ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф рассказал, что в планах администрации Трампа обсуждение гарантий безопасности с делегатами ФРГ, Франции и Великобритании. Это станет следующим шагом в европейском мирном процессе.

Белый дом ранее предложил Украине гарантии безопасности сроком 15 лет.