Трамп раскрыл величайшего врага США

Демократическая партия США является величайшим врагом для страны после якобы поражения Ирана. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент Дональд Трамп.

«Теперь после Ирана величайшим врагом Америки стала некомпетентная левая Демократическая партия!» — написал он.

Западные СМИ не исключали, что после начала военного конфликта с Ираном и нестабильных цен на нефть Республиканская партия может провалить выборы в конгресс. Причиной они указывали политику Трампа на Ближнем Востоке.

В новейшей истории США имелся военный конфликт в Ираке во время президентства Джорджа Буша — младшего, которого называли худшим американским лидером, отмечал политолог Малек Дудаков.

Ранее Трамп отверг сделку с Ираном по мирному урегулированию из-за недостаточно хороших условий. Одним из них политик называл отказ Ирана от ядерных амбиций.