Трамп отверг сделку с Ираном из-за недостаточно хороших условий

США пока что не собираются заключать сделку с Ираном, поскольку текущие условия «недостаточно хорошие». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News .

«Иран хочет заключить сделку, а я не хочу ее заключать, потому что условия пока недостаточно хорошие», — сказал он.

Президент США подчеркнул, что любые договоренности должны быть «очень прочными». Одним из условий политик назвал полный отказ Ирана от ядерных амбиций.

Говоря о Моджтабе Хаменеи, Трамп усомнился в том, что новый верховный лидер Исламской Республики жив.

«Пока никто не смог его показать. Я слышу, что он не жив, и если он жив, он должен сделать что-то очень умное для своей страны, а именно — сдаться», — заявил он.

Трамп также признался, что был удивлен атаками Ирана на другие страны региона.

Ранее в Тегеране сообщили, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил ранения, но чувствует себя хорошо. О его гибели официальной информации не поступало.