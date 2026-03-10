Республиканцы могут провалиться на выборах в конгресс, уступив демократам, из-за затяжного конфликта с Ираном и колебаний мировых цен на нефть. Всему виной будет политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сообщила финская газета Ilta-Sanomat .

«Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью», — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что война с Ираном становится все более сложной и затяжной. США не смогут разрешить ее быстрой победой.

В новейшей истории США уже имелся затяжной военный конфликт в Ираке во времена президентства Джорджа Буша — младшего, которого позже назвали худшим американским лидером. Эта ближневосточная авантюра стоила ему потери обеих палат конгресса в 2006 году. Кто знает, повторится ли подобная история спустя 20 лет.

Ранее Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным по иранскому вопросу, что негативно оценили на Западе. Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что глава Белого дома оказался в большой беде.