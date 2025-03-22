Трамп раскрыл важную деталь в переговорах с Путиным

Трамп не говорил с Путиным о сроках прекращения огня на Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего разговора с российским главой Владимиром Путиным вопрос о сроках введения перемирия на Украине не поднимался. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство уточнило, что во время общения с журналистами в Белом доме вечером 21 марта Трампа спросили, пытался ли он в беседе с Владимиром Путиным установить крайний срок, в который стороны должны прийти к решению о прекращению огня.

«Не крайний срок», — ответил Дональд Трамп.

При этом он подчеркнул, что по-прежнему надеется на установление режима прекращения огня уже в ближайшее время. По словам политика, речь идет о приостановке боев на многих участках линии соприкосновения.

Кроме того, ранее Трамп в беседе с журналистами заявил, что стороны уже ведут переговоры о сделке. В числе прочего обсуждается и «раздел земель».

В понедельник, 24 марта в Саудовской Аравии должны пройти переговоры американской делегацией с представителями России. США планируют встретиться и с украинской командой.