Стали известны некоторые детали плана США по переговорам в Эр-Рияде

CBS News: США планируют встретиться с Украиной перед переговорами с Россией

Встреча американской команды с представителями Украины в Эр-Рияде пройдет за день до переговоров с российской делегацией. Об этом в соцсети X со ссылкой на источники сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Американская техническая команда собирается встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, перед разговором с россиянами в понедельник», — написала журналистка.

По ее словам, на этих переговорах не будет ни госсекретаря Марко Рубио, ни советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

«Если в Эр-Рияде будет прогресс с российской командой, то возможно позже в понедельник техническая группа США снова встретиться с представителями Украины в рамках челночной дипломатии администрации президента США Дональда Трампа», — подвела итог Джейкобс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что переговоры между делегациями России и США, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, проходили без предварительной подготовки.