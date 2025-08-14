Трамп раскрыл, кого еще позовет на встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров на Аляске хочет провести еще одну такую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но на этот раз уже с участием украинского лидера Владимира Зеленского и «кое-кого из Европы». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важной будет встреча между Путиным, Зеленским и мной. И, возможно, мы возьмем с собой некоторых европейских лидеров, а возможно и нет», — сказал глава Белого дома.

Переговоры Путина и Трампа пройдут в Анкоридже 15 августа. Президенты России и США обсудят урегулирование украинского конфликта. Предложения, которые они будут обсуждать, могут включать такие вопросы, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территорий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не планируют подписывать какие-либо документы по итогам саммита на Аляске.