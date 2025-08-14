Путин и Трамп не будут подписывать документы по итогам саммита на Аляске

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не планируют подписывать документы по итогам саммита на Аляске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, не ожидается, ничего не готовилось», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса, будут обсуждать на саммите, однако забегать вперед и предрекать результаты встречи на Аляске было бы ошибкой.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля отметил, что подготовка саммита происходила в беспрецедентно короткие сроки.

«Но и находимся мы в необычной ситуации. Одновременно с этим Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает высокую оценку Москвы и президента Путина лично», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Трамп вылетит из Вашингтона на Аляску для встречи с Путиным утром 15 августа.