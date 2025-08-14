СМИ узнали, что Трамп скажет Путину про «мир в обмен на землю»

WP: Трамп на личной встрече с Путиным раскроет «суть сделки с землей» ради мира

Президент США Дональд Трамп на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщит, в чем «суть сделки и что он должен сделать». Об этом заявил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Насчет земли — на каких условиях и как много? Насчет мира — насколько он будет охраняемым и прочным?» — отметил источник.

По данным WP, Трамп сочтет личным унижением отказ Путина от мирного плана и введет санкции против России. Источник также констатировал, что несмотря на нежелание Владимира Зеленского уступать территории Украины, «все знают, земля в обмен на мир — реальность».

Несколько европейских источников добавили, что гарантии безопасности — ключевой вопрос для Украины и Евросоюза. Киевский режим ждет от США участия в них, включая спутниковое наблюдение для отслеживания «нарушений со стороны России».

Ранее США временно сняли санкции для проведения саммита с Россией.