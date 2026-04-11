Трамп раскрыл, каким должен быть первый пункт в сделке США с Ираном

Ключевым требованием США и первым пунктом в хорошей сделке с Ираном станет отказ Тегерана от ядерного оружия. Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости» .

«В первую очередь, отказ от ядерного оружия», — сказал глава Белого дома.

Иранские власти до этого неоднократно заявляли, что не стремятся обладать ядерным оружием. При этом представители США и Израиля объясняли начало совместной военной операции против Ирана якобы наличием угроз из-за его ядерной программы.

Ранее в МИД России призвали участников переговоров в Пакистане не упустить возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива.

До этого Трамп пригрозил Тегерану новыми атаками, если переговорный процесс в Исламабаде не увенчается успехом. Американский лидер добавил, что все узнают примерно через 24 часа о реакции США на результаты переговоров в Пакистане.