В России призвали участников переговоров по Ирану не допустить обострения

Россия призвала участников переговоров по Ирану в Пакистане избегать шагов, которые могут сорвать возможность урегулирования конфликта. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что большинство стран мира поддержало этот процесс и рассчитывает на успех переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана. При этом ключевой задачей на нынешнем этапе станет устранение первопричин конфликта в регионе и полное прекращение войны, которую начали США и Израиль.

В МИД также подчеркнули, что разногласия между странами региона следует решать политико-дипломатическими средствами. Российские дипломаты призвали всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход. Также в МИД подтвердили актуальность российской инициативы по безопасности в зоне Персидского залива через диалог всех прибрежных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что результат переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде станет понятен в ближайшие сутки. При этом американский лидер пригрозил Ирану новыми атаками в случае провала переговоров.