Трамп раскрыл, как вернет потраченные на Украину деньги

Трамп: США за счет сделки по минералам вернет все переданные Украине деньги

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вернет значительную часть потраченных на Украину денег благодаря сделке по минеральным ресурсам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Трамп отметил, что уже вернул значительную часть этих денег, заключив сделку по редкоземельным элементам.

«Мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», — сказал глава Белого дома.

Прошлой весной член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин предупреждала, что соглашение о минералах межу Украиной и США может спровоцировать новый военный конфликт.

Ранее исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак сообщала, что в договоре о недрах с США решение было относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура и цезия. В секретный список попали уран и урановые руды.