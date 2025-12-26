Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США

Власти Украины рассекретили данные по полезным ископаемых в рамках договора о недрах с США. С таким заявлением выступила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак, передает агентство УНИАН .

«Было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — сказала она.

Кроме того Оринчак перечислила алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы.

В секретном списке остались уран и урановые руды.

Подписание сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США прошло 30 апреля в Вашингтоне. При этом Украина в рамках реализации договора не получила никаких гарантий военного характера.