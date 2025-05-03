В США предсказали новую войну из-за сделки с Украиной

Сделка о минералах между Украиной и США может привести к новому вооруженному конфликту. Такое заявление в социальной сети Х сделала член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин.

Она напомнила, что подписание соглашения объясняют необходимостью вернуть США сотни миллиардов долларов, переданных Украине, тогда как эти средства использовали для отмывания денег.

«Разве мы не усвоили урок, когда вторглись в Ирак и убили Саддама Хусейна из-за „оружия массового уничтожения“? Нашли ли мы его? И сделала ли нас богатой нефть Ближнего Востока? Ответ — нет, сегодня наш долг составляет 36 триллионов долларов», — подчеркнула Тейлор-Грин.

Она задалась вопросом: зачем США оккупировать Украину и тратить деньги налогоплательщиков на защиту и добычу полезных ископаемых, потенциально подвергать риску жизни американцев и развязывать будущую войну?

«Почему бы нам просто не добывать наши собственные редкоземельные минералы, находящиеся на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад?» — написала республиканка.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо ранее предсказал Украине «полную распродажу» из-за соглашения по минералам.