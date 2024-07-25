Трамп раскритиковал невнятную речь «жуликоватого» Бадена

Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации после выхода из предвыборной гонки

Evan Vucci - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Evan Vucci - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Выступление президента США Джо Байдена , в котором он обратился к американцам, оказалось очень плохим. Об этом заявил американский экс-лидер Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Он назвал Байдена «жуликоватым» и отметил, что его речь сложно понять.

«Речь мошенника Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой», — указал республиканец.

Трамп также раскритиковал заместителя президента Камалу Харрис. По его словам, «лживая» вице-премьер и Байден являются «большим конфузом» для США.

Глава государства 24 июля выступил с речью по поводу его отказа участвовать в президентских выборах. Он объяснил, что заслужил переизбрание, но решил уступить место лидера ради демократии. Байден признался, что пришло время «передать эстафету» молодому поколению, поэтому он назначил своим преемником Харрис. Во время выступления американский лидер также упомянул, что США продолжат поддерживать Украину и бороться с Россией.

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