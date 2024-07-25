Байден пообещал продолжить бороться с Россией

Байден: США сохранят коалицию стран для поддержки Украины и борьбы с Россией

Evan Vucci - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Evan Vucci - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединенные Штаты вместе с коалицией других стран продолжат поддерживать Украину и бороться с Россией. Такое заявление сделал действующий президент США Джо Байден во время обращения к нации. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Обращение Байдена посвящено его выходу из президентской гонки. Это выступление главы Белого дома стало первым после выхода из карантина из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Байден заявил, что единство «гордых наций» не позволит России одержать победу в борьбе с Украиной. Также он обещал укрепить поддержку Североатлантического альянса.

«Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю его более мощным и единым, чем когда-либо в нашей истории», — заверил Байден.

Также он пояснил, почему вышел из президентской гонки. Байден заявил, что заслужил переизбрание. Однако он якобы решил уступить свое президентское кресло ради блага демократии.

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