«Собственные амбиции». Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

Американский лидер Джо Байден заявил, что заслуживал второго срока на посту президента США, однако решил уступить это место ради блага демократии. Об этом он сказал в специальном обращении к нации, его слова передало РИА «Новости» .

«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», — сказал глава государства.

По мнению Байдена, для него «настало время передать эстафету молодому поколению». Политик уже выбрал кандидата на пост лидера Штатов — это вице-президент США Камала Харрис.

Как отметил RT, Байден решил сохранять коалицию государств в поддержку Украины и против России. Он заявил, что Америка продолжит усиливать НАТО и сделает блок более мощным и единым, чем «когда-либо в истории».

Ранее независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что США скоро столкнутся с революцией. При этом перемены в государстве могут случиться как под влиянием идеализма, так и под действием «темных, регрессивных сил».