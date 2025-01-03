Американцы заметили похожее на синяк пятно на руке Байдена

Уходящий в отставку президент США Джо Байден провел в Белом доме торжественный прием в честь рекордного числа федеральных судей, назначенных за время его правления. Американцы заметили странное пятно на руке главы государства, похожее на синяк, об этом написало издание Daily Mail .

«Пятно размером с монету было темно-фиолетовым и выглядело как синяк, частично скрытый макияжем», — отметили авторы материала.

В интернете поднялась волна теорий заговора. Пользователи начали строить предположения относительно природы возникновения пятна. Комментаторы предположили, что недавно президенту вводили лекарство, используя вены на тыльной стороне ладони.

Также издание напомнило еще одно появление президента на публике с отметиной на губе.

«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто упал, его нижняя губа опухла и была в синяках», — отметил один из комментаторов.

Байден начал свое первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки про самого себя. Он отметил, что присутствующие рады его появлению.