Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье

Жизненные показатели президента США Дональда Трампа находятся на высоком уровне, глава государства обладает крепким здоровьем. Об этом сообщил терапевт Шон Барбабелла, его заявление привела пресс-служба Белого дома.

«Дональд Трамп остается исключительно здоровым с сильными неврологической, легочной и сердечно-сосудистой системами, а также высокими физическими показателями», — дал оценку Барбабелла.

Доктор уточнил, что Трамп в преддверии международной поездки сделал прививки, в том числе от коронавирусной инфекции.

«Сердечно-сосудистая система президента по показателям на 14 лет моложе его реального возраста. Трамп без ограничений поддерживает напряженное ежедневное расписание», — добавил он.

Ранее в Белом доме заметили ухудшение умственных способностей Трампа и его неспособность концентрироваться на ключевых темах.