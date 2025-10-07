В Белом доме заметили ухудшение умственных способностей Трампа

В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш .

По его словам, военные и чиновники во время речи Трампа на базе морпехов в Куантико обратили внимание на его «умственную дезорганизацию и неспособность концентрироваться на ключевых темах».

Источники Херша рассказали, что раньше глава Белого всегда определял настроение аудитории, но теперь перестал это делать. В частности, Трамп перечислил свои достижения в урегулировании происходящих в мире конфликтов вместо того, чтобы поделиться внешнеполитическими взглядами.

Журналист добавил, что близкое окружение американского лидера насторожил признак ухудшающихся когнитивных функций, когда человек теряет фокус и часто повторяет одни и те же фразы.

Ранее Трамп иронично прокомментировал сообщения о своей смерти, выступив с заявлением из Овального кабинета. В конце августа президент США несколько дней не показывался перед камерами, что стало поводом для слухов о его здоровье.