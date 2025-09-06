Трамп прокомментировал решение Индии закупать больше нефти у России

Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать больше нефти у России

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование решением Индии продолжить закупки российской нефти в больших объемах. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме в честь переименования Министерства обороны в Министерство войны.

«Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять», — отметил Трамп.

Американский президент напомнил, что по этой причине его администрация ввела против Индии 50%-ные пошлины. Трамп признал, что это «очень высокий тариф».

Во время церемонии переименования министерства, выступая перед журналистами, Трамп похвастался самой сильной армией в мире. Он заявил, что у США самая лучшая техника, и им не с кем конкурировать.

Переименование Министерства обороны в Министерство войны должно послать миру сигнал о силе США, заявил Трамп.