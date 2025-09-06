Переименование Минобороны в Министерство войны пошлет сигнал миру о силе США

Переименование Министерства обороны в Министерство войны должно послать миру сигнал о силе США. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Это отправляет сигнал победы и силы. <…> Думаю, у нас будет мир, исходя из того факта, что мы сильны», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, американская армия на 20 лет опережает технически другие армии мира. Президент США также не увидел противоречия в переименовании ведомства его призывам к миру.

Переименование будет действовать весь срок президентства Трампа. Он напомнил, что уже положил конец семи войнам, и та же участь ждет Украину.

Министерство обороны учредили в 1949 году, до 1947 года в США существовало Министерство войны.