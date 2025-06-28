Трамп проигнорировал публикации с обвинением в пристрастии к гольфу

Президент США Дональд Трамп снова отправился играть в гольф, несмотря на статьи с подсчетами времени, проведенным за игрой. Об этом со ссылкой на пресс-пул американского лидера сообщило РИА «Новости» .

Аналитики подсчитали, что глава государства провел на поле для гольфа почти четверть президентского срока. Несмотря на скандальные публикации, Трамп решил не менять расписание и в субботу отправится в Национальный гольф-клуб Трампа в округе Колумбия.

«В настоящее время не запланировано никаких публичных мероприятий для президента Трампа», — отметили в пресс-пуле.

Ранее в Сети появилась информация, что решение о бомбардировке Ирана американский президент принял во время игры в гольф. Он отдал приказ об атаке по ядерным объектам где-то «между третьей и четвертой лункой».