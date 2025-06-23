Понты дороже денег. В ударах по Ирану Трампа интересовал не результат, а пиар-эффект

Сегодня стало известно, что окончательное решение о бомбардировке иранских ядерных объектов президент США Дональд Трамп принял… в своем гольф-клубе. То есть сам по себе план согласовали еще во время скоротечного пребывания Трампа на саммите G7 в Канаде, в минувший понедельник. Конкретный приказ бомбить поступил от него где-то «между третьей и четвертой лункой».

Похоже, американский лидер не до конца понял, в какую авантюру ввязался, и вместо серьезного подхода к иранской проблеме отнесся ко всему как к игре. То, что в Белом доме царит легкомысленное, игровое отношение к происходящему, доказывает и комментарий госсекретаря Марко Рубио по итогам налета американской авиации на Иран.

«Иран играет с нами в игры. И вот последствия. Мы должны были достичь этих целей», –– заявил он в блиц-интервью на одном из телеканалов.

Но, пожалуй, квинтэссенцией легкомысленности вашингтонской администрации стал вчерашний твит самого Трампа, нагородившего в нескольких предложениях кучу пропагандистских штампов вперемешку с каким-то, извините, детским лепетом.

«Неполиткорректно использовать термин „смена режима“, но, если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим??? Сделайте Иран снова великим! Колоссальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — точный термин! Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли. В яблочко!!!» — написал неугомонный завсегдатай социальных сетей Дональд Трамп.