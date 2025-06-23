Понты дороже денег. В ударах по Ирану Трампа интересовал не результат, а пиар-эффект
Сегодня стало известно, что окончательное решение о бомбардировке иранских ядерных объектов президент США Дональд Трамп принял… в своем гольф-клубе. То есть сам по себе план согласовали еще во время скоротечного пребывания Трампа на саммите G7 в Канаде, в минувший понедельник. Конкретный приказ бомбить поступил от него где-то «между третьей и четвертой лункой».
Похоже, американский лидер не до конца понял, в какую авантюру ввязался, и вместо серьезного подхода к иранской проблеме отнесся ко всему как к игре. То, что в Белом доме царит легкомысленное, игровое отношение к происходящему, доказывает и комментарий госсекретаря Марко Рубио по итогам налета американской авиации на Иран.
«Иран играет с нами в игры. И вот последствия. Мы должны были достичь этих целей», –– заявил он в блиц-интервью на одном из телеканалов.
Но, пожалуй, квинтэссенцией легкомысленности вашингтонской администрации стал вчерашний твит самого Трампа, нагородившего в нескольких предложениях кучу пропагандистских штампов вперемешку с каким-то, извините, детским лепетом.
«Неполиткорректно использовать термин „смена режима“, но, если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим??? Сделайте Иран снова великим! Колоссальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — точный термин! Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли. В яблочко!!!» — написал неугомонный завсегдатай социальных сетей Дональд Трамп.
Дело даже не в том, что он путает свои предвыборные лозунги и международную политику — это еще полбеды. И даже не в том, что на основании фото, сделанных спутником, делает выводы о степени разрушений глубоко под землей (интересно, как Трамп это разглядел?). А в том, что Трампу, по сути, плевать, был ли какой-то реальный эффект от нанесенного удара. В качестве «перемоги» вполне сойдет и пиар-успех мероприятия.
Я недаром употребил любимый термин украинских пропагандистов, поскольку Трамп в своем желании «произвести впечатление» явно недалеко от них ушел. Тот случай, когда понты дороже денег, а виртуальная победа служит ширмой для реального провала.
Провала с точки зрения дипломатии. Провала в своем стремлении выглядеть миротворцем, а не одним из тех предшественников на нынешнем посту, кто начинал бесконечные войны с участием США. Сколько там их было за послевоенные десятилетия? Более 80?
Все, за что бы Трамп ни брался в недолгий срок своего второго президентства, заканчивалось пшиком. Как там торговая война с Китаем, Америка уже победила? Или по-тихому отползла, поняв, что с Пекином этот номер не пройдет?
Что насчет Гренландии и Панамского канала? США уже установили над ними военный контроль?
И как быть с требованием к европейским союзникам по НАТО сбрасываться в общак альянса по 5% ВВП? Согласились? Куда там!
Трампу как воздух был необходим пример «сильной Америки». Состоявшийся недавно военный парад нужного впечатления не произвел, скорее ровно наоборот. Вот он, видимо, и решил где-нибудь «бахнуть», чтобы уж наверняка.
Только и в этом случае ничего не получилось, стало еще хуже. И вместе с громким медийным эффектом США получили серьезнейшие проблемы на Ближнем Востоке, разгребать которые им придется не один год.