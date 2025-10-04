Трамп призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе после ответа ХАМАС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Армия Израиля должна немедленно прекратить удары по сектору Газа. Глава Белого дома отметил готовность ХАМАС к долгосрочному миру. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — написал американский лидер.

Выводы о готовности ХАМАС к мирному соглашению Трамп сделал на основании заявления движения. ХАМАС подтвердил готовность вступить в переговоры для обсуждения деталей соглашения.

По словам Трампа, сегодняшние условия «слишком опасны» для вывода заложников из Газы. Президент США добавил, что ведутся переговоры об обеспечении безопасности.

Ранее Трамп заявил, что добьется прекращения огня между ХАМАС и Израилем вне зависимости от того, какой ответ даст палестинское движение на его мирный план.