Трамп пообещал добиться восстановления мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что добьется прекращения огня между ХАМАС и Израилем вне зависимости от того, какой ответ даст палестинское движение на его мирный план. Такое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что «весь ад, какого еще никто никогда не видел», обрушится на ХАМАС, если стороны не достигнут соглашения.

«Мир на Ближнем Востоке будет установле так или иначе», — подчеркнул глава государства.

Ранее израильская армия взяла под контроль коридор «Нецарим», который находится к западу от побережья сектора Газа. Министр обороны страны Исраэль Кац подтвердил, что анклав разделился на две части. По его словам, благодаря этому осада Газы станет эффективнее.

Министр добавил, что любому, кто покинет северную часть, придется проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ. Оставшихся на подконтрольной ХАМАС территории будут считать террористами и пособниками экстремистов.