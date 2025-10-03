ХАМАС согласился освободить пленных в рамках плана Трампа

Движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников согласно плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«Движение подтверждает готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей соглашения», — говорится в заявлении.

При этом другие вопросы, упомянутые в предложении главы Белого дома, связанные с правами палестинского народа, Хамас намерен решать в рамках национальной структуры.

До этого американский лидер сообщил, что добьется прекращения огня между ХАМАС и Израилем вне зависимости от ответа палестинского движения. Об этом написал в соцсети Truth Social.