Трамп призвал ХАМАС быстро освободить заложников, пока он не передумал

Трамп заявил, что не потерпит от ХАМАС задержки с освобождением пленных

Палестинскому движению ХАМАС придется быстро освободить израильских заложников, в противном случае предложения по мирной сделке снимут. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Он выразил благодарность ЦАХАЛ за приостановку бомбардировок для предоставления возможности освободить пленных.

«ХАМАС должен действовать быстро, или все предложения будут сняты. Я не потерплю задержки, которая случится, по мнению многих, или любого исхода, при котором Газа представляет угрозу снова», — уточнил Трамп.

Ранее президент США обратился к израильскому руководству приостановить атаки на сектор Газа. Он объяснил, что палестинское движение согласилось пойти на долгосрочное перемирие, поэтому бомбардировки надо прекратить для вывода заложников с этой территории.

Заявление Трампа удивило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, ХАМАС фактически отказался от плана американского лидера.