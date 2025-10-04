Нетаньяху удивило заявление Трампа о готовности ХАМАС к миру

Axios: реакция Трампа на заявление ХАМАС вызвала удивление у Нетаньяху

Переговорная группа Израиля по вопросам заложников оценила решение палестинского движения ХАМАС освободить пленных как позитивный шаг к мирному соглашению. В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о готовности ХАМАС к миру, сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Израильская группа по вопросам заложников расценивает ответ ХАМАС как позитивный сигнал, открывающий путь к соглашению», — отметил он.

По его словам, Нетаньяху посчитал реакцию палестинского движения как «фактический отказ от плана Трампа». Премьер передал эту информацию американской стороне еще до публикации Трампа.

Ранее телеканал Al Jazeera подтвердил, что ХАМАС согласился освободить заложников в рамках плана лидера США. Движение планирует решать вопросы, упомянутые в документе и связанные с правами местных жителей, в рамках национальной структуры.

В соцсети Truth Social Трамп пригрозил, что если ХАМАС не захочет идти на перемирие, на движение обрушится «весь ад, какого еще никто никогда не видел».