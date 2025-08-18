Трамп признался в любви к россиянам

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сказал, что любит россиян. Также американский лидер высказал свое отношение к конфликту на Украине.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно», — заявил Трамп.

На встрече американский лидер отметил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Также Трамп категорично высказался по поводу «возвращения» Крыма — он отметил, что «некоторые вещи никогда не меняются».

После беседы с Зеленским и встречи с европейскими лидерами Трамп пообещал позвонить президенту России Владимиру Путину. Американский президент подчеркнул, что телефонный разговор уже запланирован и Путин ждет его звонка.