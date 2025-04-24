Трамп признался, что общаться с Зеленским слишком трудно

Украина, не имея никаких преимуществ, отказалась от сделки с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не ожидал такой несговорчивости от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил The Independent .

Стороны, по его словам, близки к соглашению, и все зависит от человека, у которого «нет карт». Трамп предупредил, что непреклонная позиция Зеленского лишь затянет конфликт.

«По-моему, Россия готова. Нам нужно заключить сделку с Россией. Нам нужно заключить сделку с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще иметь дело, но пока это сложнее. Но это нормально», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что терпение Трампа на исходе. Он разочаровался в Зеленском, который движется в неверном направлении.