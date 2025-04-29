Трамп признал большую военную силу России по сравнению с Украиной

Трамп: Россия представляет очень большую военную силу в отличие от Украины

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку сравнил военную мощь России и Украины. Запись опубликовали в соцсети Х.

«Россия является очень большой военной силой, а Украина — нет», — заявил американский лидер.

Трамп назвал российско-украинский конфликт «очень плохим» и подчеркнул, что пытается завершить его.

Ранее президент США завил, что при помощи переговоров пытается спасти Украину. Он отметил, что без Штатов Украина «будет сокрушена». Американский президент напомнил, что США поставили на Украину вооружение и предоставили финансовую помощь.

На Украине заявили, что Трамп уничтожает имидж президента Украины Владимира Зеленского и лишает его поддержки, принуждая его к миру. Трамп бьет намного больнее, чем блокировка счетов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.