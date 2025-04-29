Трамп счел действия США попыткой спасти Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается спасти Украину с помощью переговоров. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic .

Глава государства подчеркнул, что без усилий Соединенных Штатов Украина скоро «будет сокрушена».

«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза», — отметил он.

Трамп напомнил, что США поставили ВСУ большое количество военной техники, в том числе ракетные комплексы Javelin. По его словам, Белый дом оказывает украинскому руководству большую услугу, хоть многие украинцы и не верят в это.

«Конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы я был [тогда] президентом», — подчеркнул Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о том, как американские дипломаты ведут переговоры с представителями Украины и России. По его словам, диалог постепенно налаживается и прогресс есть. Вэнс добавил, что Украина не сможет победить, если конфликт продолжится.