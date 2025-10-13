Трамп прилетел в Израиль

Борт номер один ВВС США с Дональдом Трампом на борту приземлился в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. Трансляция велась в YouTube.

Перед тем как отправиться в Израиль, американский лидер объявил журналистам, что конфликт в Газе завершен, и анонсировал «что-то грандиозное». Оттуда Трамп, как предполагается, направится в Египет, где подпишут соглашение об урегулировании.

Тем временем палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках мирной сделки. Среди них — уроженец Донецка Максим Харкин, похищенный в самом начале конфликта и все это время удерживавшийся в заключении.