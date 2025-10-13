ХАМАС обнародовал список заложников, которых планирует освободить
Палестинское движение ХАМАС обнародовало список 20 заложников, которых планирует освободить в рамках мирной сделки с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters.
«ХАМАС опубликовал имена 20 израильских заложников, которые должны быть освобождены», — написали авторы материала.
В перечень попал уроженец Донбасса Максим Харкин, говорится в сообщении Telegram-канала военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил об окончании конфликта в секторе Газа. Накануне вечером американский лидер вылетел на Ближний Восток и предрек «что-то грандиозное».
