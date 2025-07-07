Недовольству Трампа разговором с Путиным нашлось объяснение

Президенту США Дональду Трампу не понравился последний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, потому что тот отстаивал интересы своей страны. Белый дом же до сих пор не определился, как вести себя с этой сверхдержавой, сообщил американский аналитик Скотт Риттер на своем канале в YouTube .

«Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны», — объяснил он.

Нынешняя администрация США, по мнению Риттера, пытается выйти из украинского конфликта, переложив ответственность на бывшего президента Джо Байдена, и навязать Европе повышение расходов на оборону. Аналитик заявил, что при этом Штаты все еще не определились, как вести себя в отношениях с Россией и Китаем.

Телефонный разговор политиков прошел 3 июля. Трамп заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине и собственном разочаровании, сообщил RT.