Трамп пригрозил Тегерану невиданными ударами

Соединенные Штаты нанесут по Ирану невиданные ранее удары, если Тегеран атакует американские военные и коммерческие объекты. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий», — подчеркнул Трамп.

Ранее спикер иранского парламента заявил, что в случае атаки со стороны США Иран ударит по территории Израиля и американским базам. Республика выпустит ракеты по военным центрам, базам и кораблям в регионе.

У границы Ирана зафиксировали активность вертолетов США. Речь идет о полетах ударных вертолетов AH-64D Apache, прикрытие которых, как предполагается, могут обеспечивать истребители пятого поколения F-22A Raptor.