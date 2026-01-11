Иран пригрозил ударами по Израилю и американским базам

В случае атаки со стороны США Иран ударит по территории Израиля и американским базам. Об этом во время экстренного заседания парламента заявил спикер парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, его процитировало агентство Associated Press .

Он подчеркнул, что республика выпустит ракеты по военным центрам, базам и кораблям в регионе. По его словам, руководство страны будет действовать «исходя из любых объективных признаков угрозы».

Иранский парламент провел экстренное заседание в связи с продолжающимися в стране массовыми протестами. Во время беспорядков участники подожгли мечеть Аль-Расул на северо-западе Тегерана.

Правоохранители задержали в стране не менее 200 руководителей группировок и конфисковали у них оружие, боеприпасы, гранаты и коктейли Молотова.