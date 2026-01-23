Трамп отозвал приглашение в Совет мира у Канады

Совет мира отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни войти в организацию. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Совет мира отзывает свое приглашение к вам по поводу присоединения Канады в самый престижный когда-либо собранный совет лидеров», — подчеркнул глава Белого дома.

Он напрямую обратился к канадскому политику в своем публичном заявлении. Американский лидер не уточнил причины отзыва приглашения.

Ранее Трамп на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон рассказал о нестандартных взносах в Совет мира от некоторых стран. По словам американского лидера, этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших когда-либо учрежденных организаций.