21 января 2026 22:10 Похороны Запада. Премьер Канады сделал шокирующее заявление, что ответит Трамп? Премьер Канады: коллективному Западу конец, сильные могут делать все

Премьер Канады Марк Карни открыто признал, что вся концепция «порядка, основанного на правилах», в которую мир заставляли верить десятилетиями, была грандиозной фикцией, созданной для поддержания американской гегемонии. Его сенсационное выступление фактически подвело конец под эпохой коллективного Запада. Подробности — в материале 360.ru.

Миру конец? Глава канадского правительства на Давосе-2026 открыто признал, что вся концепция «порядка, основанного на правилах», в которую мир заставляли верить десятилетиями, была грандиозной фикцией, созданной для поддержания американской гегемонии. Карни заявил, что Запад долгое время жил в самообмане, поддерживая незаконные войны и санкции ради собственной выгоды, но теперь эта система окончательно рухнула. Политик полагает, что мир переживает не просто переходный период, а фундаментальный разрыв. Он также заявил, что международная геополитика великих держав больше не сдерживается никакими лимитами или правилами. Карни связал перемены с ослаблением международных институтов, включая ООН и ВТО, и с тем, что крупные державы все чаще действуют без оглядки на правила, подменяя сотрудничество логикой силы. Он признал, что история про международный порядок, основанный на правилах, была лишь частично правдой, поскольку сильнейшие государства, когда им это подходило, игнорировали нормы, торговые правила применялись выборочно.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мы знали, что международное право применяется с разной строгостью в зависимости от личности обвиняемого или жертвы. Марк Карни

Как США заставили всех врать Также Карни указал, что такая «полезная иллюзия» долго работала, потому что американская гегемония обеспечивала ряд общественных благ, включая свободу морских путей, устойчивость финансовой системы, коллективную безопасность и механизмы разрешения споров. Канада, по его словам, участвовала в этой системе и пользовалась ее предсказуемостью, но предпочитала не указывать на разрыв между риторикой и реальностью. «Эта фикция была полезной, и американская гегемония, в частности, помогала обеспечивать общественные блага. <…> Поэтому мы участвовали в ритуалах и в значительной степени избегали указывать на пробелы между риторикой и реальностью. Эта сделка больше не работает. Позвольте мне быть честным: мы находимся в эпицентре разрыва», — указал премьер.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ложь привела к катастрофе Марк Карни отметил, что за последние двадцать лет серия финансовых, энергетических и геополитических потрясений обнажила риски экстремальной глобальной интеграции. Сегодня великие державы превратили экономические связи в оружие: тарифы стали рычагом давления, финансовая инфраструктура — средством принуждения, а цепочки поставок — уязвимостями, которые активно эксплуатируются. Премьер Канады уверен, что международные институты, на которые полагались средние державы, находятся под угрозой исчезновения, так как сама архитектура коллективного решения проблем разрушена. Карни предупредил, что мир может превратиться в совокупность «крепостей», которые будут беднее и нестабильнее, но иного пути у стран, желающих выжить, не остается. «Вы не можете жить во лжи о взаимной выгоде через интеграцию, когда интеграция становится источником вашего подчинения. Когда правила больше не защищают вас, вы должны защищать себя сами», — добавил политик.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Если вас нет за столом, вы в меню» В финальной части речи Карни призвал средние державы создавать более плотную связь в торговле, инвестициях и культуре. Он указал, что сейчас только крупнейшие игроки могут позволить себе действовать в одиночку, имея огромные рынки и военную мощь. Для остальных стран единственный способ не стать объектом поглощения — это объединение в коалиции. «Средние державы должны действовать сообща, потому что если нас нет за столом переговоров, мы окажемся в меню», — отметил Карни. По мнению премьера, переговоры с гегемоном один на один всегда ведутся с позиции слабости и приводят лишь к имитации суверенитета при фактическом подчинении. Премьер Канады призвал средние державы начать жить в реальном мире и прекратить ссылаться на основанный на правилах международный порядок, как будто он все еще функционирует.

Назовите вещи своими именами — система усиливающегося соперничества великих держав, где самые сильные преследуют свои интересы, используя экономическую интеграцию в качестве принуждения. Марк Карни

Фото: РИА «Новости»

Ни слова об Украине Речь Карни удивила аналитиков еще и тем, что политик ни разу не упомянул украинский кризис. Вместо этого премьер Канады сосредоточился на Гренландии. Он заявил о непоколебимой приверженности Оттавы к статье пятой устава НАТО и заявил, что решительно выступает против пошлин, которые ввел Трамп из-за спора об этом острове. Также Марк Карни официально объявил об изменении стратегического курса Канады. Он признал, что старые предположения о том, что география и членство в альянсах автоматически гарантируют процветание и безопасность, больше не валидны.