Трамп пригрозил Ирану жестким ответом в случае атак на американские силы

Президент США Дональд Трамп намерен дать жесткий ответ в случае, если Иран осуществит атаки на американские силы в регионе. Об этом со ссылкой на заявления лидера Соединенных Штатов сообщила журналист телеканала CBS Дженнифер Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.
«По поводу угрозы интересам США он заявил, что Иран в курсе, что он не должен атаковать их войска. США могут „ответить очень жестко, если они что-либо сделают с нашими людьми“», — написала она.
Ранее Трамп призвал всех жителей иранской столицы Тегерана немедленно эвакуироваться. Также он отметил, что иранские власти продемонстрировали свое стремление начать диалог после масштабных обстрелов со стороны Израиля. Глава Белого дома добавил, что подписание сделки возможно при условии полного отказа Ирана от ядерного оружия.
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