Иран заминировал туннели с обогащенным ураном

Власти Ирана усилили меры безопасности вокруг подземных хранилищ обогащенного урана на фоне вероятной операции США. Об этом сообщил телеканал CNN .

Источник в американской разведке отметил, что входы в туннели заминировали, а часть из них обрушили полностью.

По его словам, доступ примерно к 500 килограммам высокообогащенного урана стал значительно опаснее и сложнее и теперь потребует гораздо больше времени, чем месяц назад,

По данным CNN, извлечение материала представляет огромную угрозу даже для самих иранских специалистов.

Теперь в США считают, что ситуация может позволить Исламской Республике затруднить контроль за выполнением будущих обязательств, а также скрыть данные о текущем состоянии запасов.

Днем ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран согласовал сделку с США. По его словам, достижение мира принесет пользу всему Ближнему Востоку.