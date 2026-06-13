Иран заминировал туннели с обогащенным ураном
CNN: Иран заминировал туннели с обогащенным ураном на фоне угрозы операции США
Власти Ирана усилили меры безопасности вокруг подземных хранилищ обогащенного урана на фоне вероятной операции США. Об этом сообщил телеканал CNN.
Источник в американской разведке отметил, что входы в туннели заминировали, а часть из них обрушили полностью.
По его словам, доступ примерно к 500 килограммам высокообогащенного урана стал значительно опаснее и сложнее и теперь потребует гораздо больше времени, чем месяц назад,
По данным CNN, извлечение материала представляет огромную угрозу даже для самих иранских специалистов.
Теперь в США считают, что ситуация может позволить Исламской Республике затруднить контроль за выполнением будущих обязательств, а также скрыть данные о текущем состоянии запасов.
Днем ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран согласовал сделку с США. По его словам, достижение мира принесет пользу всему Ближнему Востоку.