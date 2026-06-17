Лавров заявил о готовности России помочь Ирану урегулировать кризис

Россия готова оказать содействие усилиям по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Об этом в телефонном разговоре с главой МИД Исламской Республики заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила пресс-служба ведомства.

«Отмечена готовность России к оказанию содействия усилиям по урегулированию иранского кризиса с опорой на уникальный опыт и компетенции», — подчеркнули в МИД.

Лавров также выразил поддержку пониманию по деэскалации напряженности в регионе при посредничестве представителей Пакистана и Катара.

«Подчеркнута важность их соблюдения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, включая Израиль», — заключили в пресс-службе.

В ночь на понедельник Пакистан объявил, что США и Иран достигли мирного соглашения. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил информацию и сообщил о снятии блокады Ормузского пролива. Официальную церемонию подписания сделки стороны наметили на 19 июня.