Трамп пригрозил Евросоюзу 200%-ными тарифами на алкоголь

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные тарифы на алкоголь из Франции и других европейских стран, если ЕС не снимет ограничения на американский виски. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Это будет великолепно для производителей вина и шампанского в США», — добавил глава Белого дома.

Он назвал 50%-ную пошлину, введенную в Европе, «мерзкой».

Ранее сторонник Трампа глава Департамента эффективности правительства бизнесмен Илон Маск согласился с точкой зрения сенатора-республиканца Майка Ли, что США стоит выйти из НАТО, потому что европейские страны относятся к Белому дому как к банкомату.

Сам Трамп заявлял, что Европа ведет себя непоследовательно: несмотря на заявленную санкционную политику, она тратит большие деньги на покупку российских нефти и газа.