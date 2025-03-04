Трамп обвинил Европу в лицемерии из-за покупки энергоносителей у России

Европейские страны потратили больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social
Американский лидер отметил, что Европа покупала газ и нефть из России несмотря на заявленную санкционную политику.
«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» — написал Трамп.
После остановки поставок газа в Европу через Украину единственным источником голубого топлива является «Турецкий поток».
На фоне слухов о возможном завершении конфликта на Украине Европа задумалась о возобновлении прямых закупок газа у России. Низкие счета за электроэнергию могут оживить умирающую европейскую промышленность, считают в ЕС.
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