Трамп пригрозил американским генералам потерей званий

Президент США Дональд Трамп прибыл на базу морской пехоты в Куантико в штате Вирджинии и выступил с речью перед военными. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.

Американский лидер в ходе выступления намекнул, что несогласные с ним генералы и адмиралы могут потерять свои звания.

«Вы можете делать что угодно. А если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из комнаты. Конечно, вместе с этим уйдут и ваше звание, и ваше будущее», — подчеркнул он.

Трамп также прокомментировал конфликт на Украине. По его словам, он ошибочно читал, что ситуацию будет легко урегулировать благодаря его хорошим отношениям с российским президентом Владимиром Путиным. Он также повторил, что конфликт бы не начался, если бы он тогда находился у власти в США.

Ранее Трамп заявил о необходимости провести встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.