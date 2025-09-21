Трамп пригрозил Афганистану плохими последствиями из-за авиабазы Баргам

Если Афганистан не вернет базу Баграм Соединенным Штатам, то «произойдут плохие вещи». Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — то произойдут плохие вещи», — написал глава Белого дома.

Штаты хотят вернуть авиабазу Баграм в Афганистане, оставленную в 2021 году при президентстве Джо Байдена. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент назвал базу одной из крупнейших в мире.

Аэродром Баграм построили в 1950-е годы. Во времена советской кампании 1970–1989 годов база была одним из ключевых пунктов размещения войск. С 2001-го авиабаза перешла под контроль США. Аналитики опасаются, что заявление Трампа может обернуться повторным вторжением в Афганистан.