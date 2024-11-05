Трамп придумал необычный способ погашения госдолга США

Госдолг США в размере 35 триллионов долларов можно погасить с помощью криптовалюты. Такой вариант озвучил кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало Ura.ru .

«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: „35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга“», — сказал он.

В разговоре со своими сторонниками политик отметил, что ему нравится эта идея. В июле задолженность США впервые в истории преодолела отметку в 35 триллионов долларов, что составляет около трети мирового государственного долга.

Ранее в Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Трампа, в котором принимал участие бизнесмен Илон Маск. Он обещал сократить расходы в бюджете США на два триллиона долларов, если Трамп одержит победу на выборах.

В ходе общения с избирателями кандидат в президенты Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию и несколько раз вспомнил о президенте Владимире Путине.