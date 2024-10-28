Трамп 4 раза упомянул Россию на митинге в Нью-Йорке

Республиканец и кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в минувшее воскресенье, 27 октября. Во время мероприятия он четыре раза упомянул Россию. Об этом сообщил ТАСС .

Трамп уделил много внимание внутренним проблемам. Он также затронул внешнеполитические темы, раскритиковав соперника по предвыборной гонке от Демократической партии Камалу Харрис.

Высказываясь об украинском конфликте, Трамп два раза упомянул Владимира Путина, напомнив, что «хорошо ладит» с российским лидером.

На сцену во время митинга также поднимались ключевые соратники Трампа, в том числе кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, бизнесмен Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Поддержали его экс-кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший и журналист Такер Карлсон.

Трамп сократил отставание от Харрис по уровню поддержки избирателей. За месяц его рейтинг вырос 49% против 50% у Харрис.